Минск, , 15:42 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который регулирует деятельность органов внутренних дел и правоохранителей, в том числе в вопросе условий применения ими физической силы, специальных средств, оружия, боевой и спецтехники, сообщает 17 мая БелТА.

Так, закон предусматривает, что правоохранители не несут ответственности за тот вред, который причинён в результате применения ими физической силы или спецсредств, «если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов».

Кроме того, силовики могут применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков, а также запрещать проводить видео‑ и фотосъёмку, вести звуко‑ и видеозапись окружающей обстановки при исполнении служебных обязанностей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе белорусского лидера сообщили, что более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств Белоруссии лишились воинских и специальных званий. Отмечается, что военнослужащие лишись своих званий за попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране во время протестов.

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