Ярославль, 17 мая, 2021, 15:41 — ИА Регнум. 17 марта в Рыбинске Ярославской области закрыли один из затворов водосбросной плотины Рыбинского гидроузла. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Набережная в Ярославле

Это сделано, чтобы избежать новых затоплений, возникших из-за весеннего паводка.

«В минувшие выходные, которые сопровождались обильными дождями, в районе Ярославля и Рыбинска вновь было зафиксировано незначительное, но поднятие уровня воды в реке Волге. С учетом того, что на протяжении более чем десяти дней уровень воды в Рыбинском водохранилище стабилен, а также наблюдается снижение общего притока, появилась возможность уменьшить объем сбросов с гидроузла. Соответствующие договоренности достигнуты в результате переговоров Правительства Ярославской области и руководства филиала «РусГидро». Это положительно повлияет на гидрологическую обстановку в регионе», — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов на своей странице в Facebook.

Как сообщает Филиал ПАО «Русгидро — «Каскад Верхневолжских ГЭС», с 11 часов 17 мая объем сбросов через водосливную плотину Рыбинской ГЭС снижен до 720 кубометров в секунду. Днём ранее объём сбросов составлял 1088 метров. Это должно снизить уровень в Горьковском водохранилище.