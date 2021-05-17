Пекин, , 15:44 — REGNUM Китайская компания Alibaba Group и производитель дронов Wuling выпустят 2,6-метровый электрокар. Об этом сообщает издание CarNewsChina.

Суперкомпактный электрокар будет создан на основе модели Baojun KiWi EV. Запас хода автомобиля на одной зарядке составит 305 км.

К проекту может подключиться и компания DJI, которая также занимается выпуском дронов. Однако не разглашается, в чём конкретно будет заключаться её участие.

Данных о характеристиках новинки пока тоже нет. Тем не менее ожидается, что габариты модели составят 2625×1647×1588 мм, а её колёсная база будет равна всего 1750 мм. В движение электрокар, вероятно, будет приводить 40-киловаттный электромотор с максимальным крутящим моментом 150 Нм.

Ранее компания Alibaba и китайский автопроизводитель Zhiji представили концепт электрического спорткара L7 в кузове седан. Дальность хода автомобиля на одном заряде равна 1100 км. Модель имеет опцию беспроводной зарядки до 11 кВт. Серийная версия спорткара будет продаваться с батареей на 93 кВт-ч, которая обеспечит машине запас хода всего на 615 км (по циклу NEDC).

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