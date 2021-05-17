Москва, , 15:39 — REGNUM Вероятность значительного укрепления российского рубля, действительно, существует. Реализация такого сценария возможна, если цены на нефть продолжат рост, Банк России будет продолжит курс повышения ключевой ставки, а Федрезерв и другие ведущие центробанки будут придерживаться мягкой монетарной политики, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

«Конечно, потенциал роста мирового спроса на нефть все еще сохраняется, учитывая темпы восстановления ведущих экономик мира после кризиса.

Однако в условиях растущих цен и спроса нефтяные компании будут постепенно наращивать добычу, что компенсирует эффект от увеличения спроса и будет препятствовать существенному росту котировок чёрного золота.

Также следует учитывать вероятное возвращение на рынок иранской нефти при успешном завершении переговоров между США и Ираном по возвращению к ядерной сделке.

В случае снятия американских санкций Иран сможет нарастить добычу и экспорт нефти на 1,5 млн б/с, что является довольно весомой величиной для мирового рынка.

Что касается денежно-кредитной политики Банка России, то Банк России по-прежнему оценивает инфляционные риски как высокие и не исключает дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

Нормализация денежно-кредитной политики ЦБ РФ будет способствовать замедлению темпов роста цен — к середине 2022 года Банк России ждет возвращения инфляции к целевому уровню 4%.

В свою очередь это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублевых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты на средне‑ и долгосрочном горизонте.

Если говорить о монетарной политике ФРС, то здесь многое будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения. После резкого ускорения инфляции до 4,2% представителям Федрезерва все же удалось убедить участников рынка в том, что наблюдаемый в настоящее время рост потребительских цен носит временный характер.

При этом регулятор в очередной раз подчеркнул, что сейчас еще не время думать о повышении ставки и сворачивании программы выкупа активов с рынка.

Однако предугадать дальнейшую траекторию инфляции, реакцию участников рынка на это и ответные действия ФРС пока представляется довольно непростой задачей», — высказала своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость доллара в ближайшие годы может упасть до 60 рублей. Такое мнение высказал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

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