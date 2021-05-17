Уфа, , 15:41 — REGNUM Мужчину заподозрили в убийстве знакомого в Башкирии. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что 12 мая текущего года в Стерлитамакском районе около д. Михайловка был обнаружен обгоревший автомобиль, на заднем сиденье которого находилось тело 56-летнего мужчины со следами термического воздействия. Об исчезновении этого мужчины в этот же день сообщила его супруга (после обнаружения перед их домом вставную челюсть мужа и следы крови).

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Вскоре был установлен 34-летний подозреваемый.

По версии следствия, вечером 11 мая фигурант уголовного дела и погибший мужчина распивали алкогольные напитки. Следователи считают, что в какой-то момент они поссорились и подрались: подозреваемый нанес мужчине травмы, поместил потерпевшего в автомобиль и уехал, при этом вскоре обнаружил, что мужчина не дышит.

«Испугавшись, злоумышленник направился в сторону дома, но по дороге, не справившись с управлением, въехал в дерево. После этого подозреваемый решил обставить все как будто смерть потерпевшего наступила в результате ДТП, в связи с чем поджег автомобиль и скрылся», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мужчину заподозрили в убийстве своей сожительницы в Башкирии.