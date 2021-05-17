Пенза, , 16:16 — REGNUM В текущем году в Пензенской области планируют заложить более 100 гектаров плодовых и ягодных культур. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 25 млн рублей. Об этом стало известно 17 мая во время селекторного совещания Минсельхоза России с регионами по вопросам ускоренного развития плодоводства.

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов пояснил, проработка сценария ускоренного развития плодовых и ягодных культур — задача, поставленная президентом страны Владимиром Путиным. Федеральный минсельхоз прорабатывает с регионами вопрос прогнозных показателей на 2021−2025 годы по закладке многолетних плодовых и ягодных насаждений и валового сбора плодов и ягод в рамках проекта ускоренного развития отраслей плодоводства, ягодоводства и питомниководства.

В Пензенской области наметили, что к 2025 году производство плодовых и ягодных культур составит 14,5 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2023 году Подмосковье должно занять лидирующие позиции среди других субъектов РФ по производству ягоды.

Читайте также: Жителей Казани ждёт бесплатный «Общественный огород»