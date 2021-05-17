Москва, , 15:54 — REGNUM В России заблокировали счета Джахонгира Файзиева, режиссёра фильма «Вратарь Галактики». Об этом сообщило издание MK.RU.

По данным СМИ, официальной причиной блокировки счетов стала неуплата налогов. Ранее режиссёр задолжал государству 191 млн рублей — именно эту сумму из выданной Файзиеву субсидии в 600 млн рублей на создание картины, он обещал вернуть.

ИА REGNUM напоминает, что кинолента «Вратарь галактики» вышла в прокат в 2020 году. Она собрала 106 млн рублей при бюджете в 960 млн рублей.

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