Красногорск, , 15:38 — REGNUM Для объектов торговли на территории Подмосковья следует ввести единый стандарт внешнего вида. Соответствующее поручение 17 мая дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«Нам нужен универсальный алгоритм, чтобы сетевые и несетевые магазины соответствовали стандартам. Я прошу и правовой механизм посмотреть, и управленческий», — сказал Воробьев.

По его словам, требования следует сформировать как к фасаду торговых объектов, так и к прилегающей территории.

«Нужно, чтобы было опрятно, чисто. Торговые центры должны радовать глаз. Цель — навести порядок», — заявил глава региона.