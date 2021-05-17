Москва, , 15:36 — REGNUM В настоящее время в РФ российские модели автомобилей более востребованы, нежели зарубежные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил генеральный директор компании, занятой в сфере транспортной логистики и оптовой продажи подшипниковой продукции, депутат от «Партии роста» в горсовете Набережных Челнов Руслан Нигматулин. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ наблюдается всплеск спроса на автомобили и, как следствие, некоторый дефицит данной продукции.

«Действительно, на рынке наблюдается определенный дефицит автомобилей. Причины этого кроются в том, что компании притормозили денежные вливания в транспорт из-за пандемии и неясных перспектив вследствие ограничений в перемещениях. Зато сейчас, когда ситуация стала более предсказуемой, бизнес вновь активизировался, увеличилась интенсивность грузоперевозок, следовательно, и потребность в автомобилях выросла. При этом российские модели сегодня востребованы больше, чем зарубежные», — сказал Нигматулин.

Как подчеркнул предприниматель, авторынок одним из первых чувствует на себе ухудшение экономической ситуации из-за сильной зависимости от валютных курсов.

«На фоне нестабильной экономической ситуации обостряется спрос со стороны потребителей, которые пытаются сохранить свои накопления и устремляются в автосалоны, — сказал он. — В 2014 году всплеск спроса на автомобили на фоне ожидаемого роста цен продержался около шести месяцев, в начале 2015 года спрос был удовлетворен, в 2015—2016 годах рынок сокращался и только в 2017 году снова продемонстрировал рост. В целом рост цен будет зависеть от общей экономической ситуации в стране и от того, как долго и как сильно рубль будет терять позиции по отношению к мировым валютам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России продажи автомобилей китайских марок выросли больше чем в 5,5 раза.

Читайте ранее в этом сюжете: Продажи автомобилей китайских марок в России выросли в 5,6 раза