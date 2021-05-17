Кострома, , 16:33 — REGNUM Дети из Костромской области вынуждены преодолевать десятки километров, чтобы сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ) с анестезией. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.

МРТ Https://pixabay.com

За помощью к активистам обратилась мать 17-летнего подростка с диагнозом «детский церебральный паралич». Для того чтобы продлить инвалидность, юноше необходимо пройти МРТ с анестезией.

«Врач в поликлинике выдал направление в больницу Ярославля. Там ей сказали, что в апреле будет запись на май, но предупредили: дают один талончик на неделю на всю Ярославскую область. Костромичке предложили пройти процедуру платно за 9300 рублей, департамент обещал после возместить расходы. Однако, по мнению женщины, это нельзя считать решением проблемы. Во-первых, при наличии полиса ОМС ей необходимо искать крупную для нее сумму. Но самое тяжелое, это доставка ребенка-колясочника в Ярославль и обратно», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Зайфиди .

Как пояснили в региональном департаменте здравоохранения, такая схема действует в регионе давно. В Костромской области не проводят подобных исследований. Поэтому нуждающихся в них направляют в ближайший регион. Сумма, которую родители затрачивают на МРТ, компенсируется из областного бюджета.

Решить проблему департамент пообещал до 2024 года. В 2022—2024 годах на базе Костромской областной детской больницы планируется построить новый лечебно-диагностический корпус. В нем будет размещено оборудование для проведения МРТ-исследований с анестезией. Активисты попросили Росздравнадзор проследить за тем, чтобы обещание департамента было выполнено в обозначенные сроки.