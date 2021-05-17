Костромские дети вынуждены ездить на МРТ с анестезией в Ярославль
Кострома, 17 мая, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Дети из Костромской области вынуждены преодолевать десятки километров, чтобы сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ) с анестезией. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.
За помощью к активистам обратилась мать 17-летнего подростка с диагнозом «детский церебральный паралич». Для того чтобы продлить инвалидность, юноше необходимо пройти МРТ с анестезией.
Как пояснили в региональном департаменте здравоохранения, такая схема действует в регионе давно. В Костромской области не проводят подобных исследований. Поэтому нуждающихся в них направляют вближайший регион. Сумма, которую родители затрачивают на МРТ, компенсируется из областного бюджета.
Решить проблему департамент пообещал до 2024 года. В 2022—2024 годах на базе Костромской областной детской больницы планируется построить новый лечебно-диагностический корпус. В нем будет размещено оборудование для проведения МРТ-исследований с анестезией. Активисты попросили Росздравнадзор проследить за тем, чтобы обещание департамента было выполнено в обозначенные сроки.