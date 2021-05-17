Нижний Новгород, , 15:35 — REGNUM По итогам 2020 года доходы бюджета Нижнего Новгорода сложились на уровне 37,7 млрд рублей, а расходы достигли 38,1 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе публичных слушаний по исполнению городского бюджета.

При этом доходная часть превысила плановые показатели на 18%, а расходная — на 19%.

Также стало известно о том, что собственные доходы городской казны выросли на 1,6 млрд рублей в сравнении с показателем 2019 года.

Чуть больше половины суммы расходов нижегородского городского бюджета, а именно 19,4 млрд рублей, было потрачено на образовательную сферу. На втором месте расходы на транспорт и дорожное хозяйство — около 6 млрд рублей. А на третьем месте затраты на жилищно-коммунальное хозяйство — немногим более 4 млрд рублей.