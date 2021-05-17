Москва, , 15:34 — REGNUM Завершилось голосование по выбору общего названия для круглогодичных ярмарок в Москве. Об этом 17 мая сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

В голосовании, которое проходило на портале «Активный гражданин», победил вариант «Московские ярмарки». Он набрал более 48,5%. На втором месте — «Московские ряды», за них отдали голоса свыше 27,1% участников опроса.

Менее популярными оказались варианты «Мосрынок» и «Московские рынки». Участники опроса предлагали также и свои варианты — «МосТорг», «Мои продукты», «Московские торговые ряды» и другие.

В Москве работают 45 круглогодичных ярмарок, до конца 2021 года планируется открыть ещё 20. Продукцию, как отмечается в сообщении правительства столицы, зачастую реализуют сами производители.