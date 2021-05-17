Йошкар-Ола, , 15:34 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 17 мая выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 15 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 307 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 12 823 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 26 человек. 234 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки летальных случаев не было.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 250 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 123 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 274 человека, из них у 271 — пневмония, 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписан один пациент, при этом госпитализированы 15 жителей Марий Эл.