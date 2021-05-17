Москва, , 15:33 — REGNUM Законопроект об особенностях медицинского обследования при получении разрешения на оружие внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн, Василий Пискарёв и сенатор Андрей Турчак, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Авторы обратили внимание на то, что по состоянию на 1 мая 2021 года в Российской Федерации насчитывается более 3,6 млн граждан, имеющих разрешение на хранение, ношение и использование свыше 6,3 млн единиц оружия.

Перечень основных понятий федерального закона «Об оружии» расширяется новым понятием «медицинские противопоказания к владению оружием», под которым понимаются заболевания (состояния), препятствующие пользоваться и владеть гражданину оружием. Перечень таких медицинских противопоказаний будет устанавливаться правительством Российской Федерации.

Одновременно вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.

Наличие таких противопоказаний устанавливается по результатам медицинского освидетельствования, которое может проводиться исключительно медицинскими организациями государственной или муниципальной системы здравоохранения, и должно включать в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. При этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина, следует из документа.

Медицинское заключение размещается в реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Доступ к системе будет иметь Росгвардия.

В случае выявления у владельца оружия заболеваний, препятствующих владению оружием (например, по результатам внепланового освидетельствования), информация об этом также размещается в реестре и направляется оператором ГИС в Росгвардию.

Законопроектом устанавливается, что за приобретение, хранение, ношение и использование оружия граждане, не прошедшие медицинского освидетельствования, несут административную ответственность за нарушение правил оборота оружия.

Законопроект внесен в Госдуму после стрельбы в школе в Казани.

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