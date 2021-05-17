Бишкек, , 15:32 — REGNUM Канадская компания «Centerra Gold» инициирует разбирательство в арбитражном суде против правительства Киргизии из-за штрафа в размере $3,1 млрд и готовящейся национализации горнорудного предприятия «Кумтор», разрабатывающего одноименное золотое месторождение. Об этом сообщил президент «Centerra Gold» Скотт Перри.

Канадский инвестор считает, что эти действия киргизских властей грубо нарушают ранее подписанные инвестиционные договоры по «Кумтору», а потому вина за все убытки и ущерб от недавних действий киргизских чиновников против «Кумтора» ложится на правительство Киргизии.

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«С начала этого года руководство Киргизской Республики с поразительной скоростью предпринимало действия для подрыва базы, на основе которой эксплуатируется рудник «Кумтор», и отказалось от диалога с нами по каким-либо вопросам, являющимся для него предметом спора. Действия правительства не оставили «Centerra» иного выбора, кроме как реализовать свои законные права в порядке арбитража», — подчеркнул он.

Подводя итог, Скотт Перри отметил, что «если правительство Киргизии пожелает вступить в конструктивный диалог, то «Centerra Gold» по-прежнему согласна и готова к нему».

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