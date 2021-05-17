Киев, , 15:30 — REGNUM В ближайшие две недели парламент Украины должен поставить окончательную точку в вопросе земельной реформы, заявил на брифинге 17 мая заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Политик заявил, что Рада должна урегулировать все проблемные вопросы по земле — «чтобы с 1 июля для людей начала нормально работать эта важная экономическая реформа, которая обеспечит рост экономике».

Корниенко уточнил, что депутаты должны разблокировать подписание принятого законопроекта, который передает земли в пользование общинам. Сейчас спикер Рады не может подписать документ и передать на подпись президенту, потому что к нему поданы 12 постановлений об отмене результатов голосования.

Кроме того, Рада планируетзавершить рассмотрениезаконопроекта о земельных аукционах (рассмотрение начато 29 апреля, ко второму чтению подано почти 800 правок).

ИА REGNUM напоминает, что ранее в мае министр аграрной политики Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшее время все законы из «земельного» пакета будут окончательно приняты, подписаны и вступят в силу.

«Институционально готовимся с точки зрения подзаконных актов к запуску рынка земли с 1 июля 2021 года, как и было запланировано», — заявил чиновник.

При этом Конституционный суд Украины (КСУ) в начале июня начнет рассмотрение дела о конституционности земельной реформы. В КСУ сейчас находятся три различных представления народных депутатов по этому вопросу.