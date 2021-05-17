Цхинвал, , 15:33 — REGNUM Пятеро бывших сотрудников милиции Южной Осетии, обвиняемые в гибели Инала Джабиева, которого подозревали в покушении на главу МВД республики, прекратили голодовку. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.

«Как заявили обвиняемые, целью объявления голодовки было донести до общественности и потерпевших в лице семьи И. Джабиева, что они не виновны в наступлении смерти И. Джабиева», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что обвиняемые заявили о своей уверенности в объективности следственных органов. Медики оценили состояние здоровья обвиняемых как удовлетворительное.

Напомним, обвиняемые по делу о гибели Джабиева объявили голодовку 9 мая. Они заявили, что их держат под арестом «незаконно», так как представленное экспертное заключение об их возможной причастности к смерти Джабиева якобы является подложным.

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