17 мая 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине оценили заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что если российские войска «перейдут» границу с Украиной, то украинская сторона не рассчитывает, что иностранные войска (в частности, войска НАТО) прибудут на помощь Украине.

Оксана Переможенко, , 16:08 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если российские войска «перейдут» границу с Украиной, то украинская сторона не рассчитывает, что иностранные войска (в частности, войска НАТО) прибудут на помощь Украине. Кулеба добавил, что официальный Киев ожидает от «партнеров» ту поддержку, которую они «могут предложить».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили читатели телеграм-каналов «OneNews Украина», «Запрещённая Украина». Также новость обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Многие отметили, что то, о чем заявил Кулеба, многим было понятно. Комментирующие указали также на то, что ранее украинская власть в этом сомневалась. Иные отметили, что украинцы нужны НАТО для противостояния с Россией.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Если кто-то и смог бы нас защитить, так это Россия. Знаю-знаю, сейчас скажете «война на Донбассе»… Но это уже другая история», — пишет Sylvie.

«По факту мы западу… не нужны, но если бы Запад на нас рыпался, я думаю РФ вписалась бы», — добавил UK.

«Ни запад, ни НАТО сюда бы не рыпались ни в коем случае. Мы не член НАТО и не член ЕС, поэтому, кроме возмущений и санкций, никто ничего делать не будет. Я думаю, это и так понятно», — написал Aleksey V.

«Цены, значит, европейские, а поддержки… [ноль]??? То есть какой-то там фонд диктует, какие цены ставить, а взамен что?!? Я чёто не понимаю смысла лезть в ту Европу. Коммуналка выросла в 5 раз за последние годы», — добавил Serdgio G.

«Без приказа из Вашингтона никто ничего не будет делать. Князьки давно поделили сферы влияния в Украине, поэтому «самоубийством» они заниматься не будут», — отметил Вячеслав.

«Весла к резиновым лодкам пришлют», — отозвался о помощи НАТО Вадим Ш.

«Москитный флот на резиновых лодках против агрессора с криками «Вова, ты нас слышишь, Америка с нами» — это жесть», — иронизирует Сергей Н.

«А раньше визжали, что весь мир с ними… Как были побирушками, так и останутся ими. А еще свидомые и незалежные (сознательные и независимые — М. Р.)», — пишет Mangust Last.

«Так вроде своих патриотов хватает, готовых идти на Ростов, Москву… [Зачем] вам поддержка?» — спросил San S.

«Вопрос! А нахрена было тогда устраивать этот Майдан, если товарищи с Запада… как оказалось, совсем… не товарищи и в ЕС нас не берут??? Нормальные власти уже, поняв это, повернули бы назад, на Восток, замирились бы с РФ, подали бы заявку в Таможенный Союз и ОДКБ, вернулись бы в СНГ. Представляю как бы подорвало это *опы на Западе. Но увы… это фантастика. Жалкая страна. Нам даже денег уже никто не дает… [Американцы] поняли, что дурачки и так за туманные обещания ПДЧ будут воевать с РФ бесплатно до последнего украинца», — отметил Александр Aectann.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«НАТО не самоубийцы», — пишет Вова Д.

«Это чучело думает, что Байден его пригласит в свой бункер?» — спрашивает Ирина Т.

«Че хвосты поджали? Не ожидали, что за ваше наворованное НАТО воевать отказывается?» — спросила Natali P.

«А шо так??? Вчера рассчитывала, а сегодня нет», — отметил Вячеслав Ч.

«НАТО не начнёт войну с Россией, чтобы вернуть Крым Украине», — написал Валера Х.

«Скажу больше. Не то что НАТО, а вообще никто не начнёт войну с Россией, чтобы вернуть Крым Украине. В том числе и сама Украина. Раз за 7 лет желания отбить Крым не возникло, то уже и не возникнет никогда», — подчеркнул Jurij O.

«Странно, я думал, что альянс бросит все силы и ударит моторизированными клиньями», — иронизирует Леонид К.

«Неужто даже в мозге имбецила иногда возникают логические цепочки?» — отметил Александр М.

«НАТО рассчитывает вас, дураков, на войну с РФ отправить», — отметил Александр К.

«Кому вы нахрен нужны! Кормить еще вас потом! 7 лет одно и тоже!» — подытожил Алексей К.

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Напомним, глава украинского МИД также сообщил, что украинская сторона передала Соединенным Штатам Америки список наиболее экстренных потребностей вооруженных сил Украины.

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