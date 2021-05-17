Рамалла , , 15:35 — REGNUM Количество палестинцев, которые погибли в результате ударов армии Израиля по сектору Газа и израильских действий на Западном берегу реки Иордан, увеличилось до 220. Об этом 17 мая сообщает министерство здравоохранения Палестинской национальной администрации.

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«Общее число погибших палестинцев — 220, из них 21 человек скончался на Западном берегу, один — в Иерусалиме», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что еще 198 палестинцев погибли от авиаударов Израиля в секторе Газа. При этом общее число раненых на данный момент составляет 6039 человек.

«Из них 3728 пострадали на Западном берегу, 1300 — в секторе Газа, 1011 — в Иерусалиме», — поясняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армии обороны Израиля заявили, что они ликвидировали командира одного из подразделений палестинской организации «Исламский джихад» Хасама Абу Харбида.