Красногорск, , 15:37 — REGNUM В 2020 году в Подмосковье планируют ввести контроль за сельскохозяйственными землями со спутника. Об этом 17 мая сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на заседании регионального правительства.

При помощи мониторинга из космоса станет возможным видеть подмосковные сельхозугодья с точностью монохромных снимков — до двух метров, цветных снимков — до десяти метров.

«Это позволит нам уточнить контуры произрастания борщевика Сосновского и значительно экономить бюджет, оперативно выявлять факты нецелевого использования сельхозугодий», — отметил Воскресенский.

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