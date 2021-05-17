Киев, 17 мая 2021, 15:36 — REGNUM Ситуация на Украине давно вышла за рамки правового поля, в стране организована травля инакомыслящих. Обращение следующего содержания опубликовала 17 мая пресс-служба украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).
В пресс-службе партии отметили, что обращение направлено лидерам стран-членов Евросоюза и Совета Европы, руководителям влиятельных международных организаций и послам «Большой семёрки».
В пресс-службе отметили, что не согласны с руководством Украины, трактующим события в Донбассе как «российскую агрессию»:
Авторы обращения подчеркнули, что на Украине целенаправленно нагнетается истерия, звучат призывы расправляться со сторонниками мира в Донбассе и нормализации отношений с Россией. При этом многие представители украинской власти и приближенные к ним олигархи продолжают вести бизнес в России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, несмотря на решение о домашнем аресте, продолжает быть полноценным депутатом парламента.
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