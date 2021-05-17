Киев, , 15:36 — REGNUM Ситуация на Украине давно вышла за рамки правового поля, в стране организована травля инакомыслящих. Обращение следующего содержания опубликовала 17 мая пресс-служба украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

В пресс-службе партии отметили, что обращение направлено лидерам стран-членов Евросоюза и Совета Европы, руководителям влиятельных международных организаций и послам «Большой семёрки».

«Одним из последствий преступной политики Киева стала эскалация конфликта в Донбассе, который потенциально способен перерасти в большую войну в Европе и к которой определённые силы на Украине сознательно ведут дело», — сказано в заявлении.

В пресс-службе отметили, что не согласны с руководством Украины, трактующим события в Донбассе как «российскую агрессию»:

«ОПЗЖ считает, что данный конфликт во многом обусловлен внутренней политикой украинской власти».

Авторы обращения подчеркнули, что на Украине целенаправленно нагнетается истерия, звучат призывы расправляться со сторонниками мира в Донбассе и нормализации отношений с Россией. При этом многие представители украинской власти и приближенные к ним олигархи продолжают вести бизнес в России.

«Иными словами, «война с Россией» является лишь ширмой для подавления конкурентов и принуждения Запада к игнорированию системной коррупции, срыва реформ, монополизации целых секторов экономики близкими к Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому — ИА REGNUM) бизнесменами», — подытожили в ОПЗЖ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, несмотря на решение о домашнем аресте, продолжает быть полноценным депутатом парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер Рады: Медведчук продолжает быть полноценным народным депутатом