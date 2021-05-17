Белгород, 17 мая 2021, 15:32 — REGNUM Кадровый конкурс «Новое время» стартовал 17 мая в Белгородской области. Проект реализуется совместно с АНО «Россия — страна возможностей». Лидеров включат в резерв управленческих кадров региона, десять лучших конкурсантов пройдут зарубежную стажировку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Проект инициировал врио губернатора Вячеславом Гладковым. По словам руководителя области, главная цель конкурса — создание прозрачных и равных условий для профессионального роста людей, которые реально хотят и могут работать на общий результат.
Заявку на конкурс могут подать граждане в возрасте от 24 до 55 лет, рождённые или проживающие не менее трёх лет в Белгородской области. Конкурсанты должны иметь высшее образование (специалитет или магистратура) и опыт управления не менее двух лет, либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет. Регистрация на сайте новоевремя2021. рф продлится до 16 июня. Финал состоится в августе 2021 года