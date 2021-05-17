Белгород, , 15:32 — REGNUM Кадровый конкурс «Новое время» стартовал 17 мая в Белгородской области. Проект реализуется совместно с АНО «Россия — страна возможностей». Лидеров включат в резерв управленческих кадров региона, десять лучших конкурсантов пройдут зарубежную стажировку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект инициировал врио губернатора Вячеславом Гладковым. По словам руководителя области, главная цель конкурса — создание прозрачных и равных условий для профессионального роста людей, которые реально хотят и могут работать на общий результат.

«Подобные инициативы проводятся в ряде субъектов РФ и уже успели доказать свою эффективность. Карьерный потолок очень высок, поэтому мы должны создать систему новой мотивации. Наш проект позволит десяти участникам, которые проявят себя лучше других, на целый год отправиться на обучение в один из лучших вузов мира», — написал на своей странице в социальной сети врио губернатора.

Заявку на конкурс могут подать граждане в возрасте от 24 до 55 лет, рождённые или проживающие не менее трёх лет в Белгородской области. Конкурсанты должны иметь высшее образование (специалитет или магистратура) и опыт управления не менее двух лет, либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет. Регистрация на сайте новоевремя2021. рф продлится до 16 июня. Финал состоится в августе 2021 года