Москва, , 15:28 — REGNUM Подорожание цен на сахар, действительно, ожидаемо. Важная глобальная причина: существенное снижение производства сахара в крупнейшей стране-производителе — Бразилии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Артемий Шамшуков.

«Так, производство продовольственного товара в Бразилии упало по разным оценкам приблизительно на 30% (г/г).

На отечественном рынке подталкивает рост цен на сахар отложенный сбор сахарной свеклы на юге страны из-за непогоды.

Возможно продолжение искусственных методов сдерживания роста цен на продовольственные товары в целом, и на сахар в частности. Такие методы эффективны в краткосрочной перспективе.

Однако нужно иметь в виду и потенциальные риски, который могут возникнуть на более длинном горизонте. Серьезный удар в таком случае могут получить ретейлеры.

Потолок цен на полках магазинов при постоянно растущих ценах на закупочный товар приведут к снижению маржинальности бизнеса.

Однако, как только ограничения перестанут действовать, есть вероятность поднятия цен на продовольствие с целью достижения прежней рентабельности ретейлерами. Как итог, это может ударить по кошелькам обычных людей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Министерства сельского хозяйства РФ Оксану Лут заявила, что в России в 2021 году из-за отставания в сева сахарной свеклы возможно подорожание сахара.

Читайте также: Минсельхоз предупредил о возможном подорожании сахара в России