Джакарта, , 15:27 — REGNUM Посольство Палестины в Джакарте просит правительство Индонезии оказать поддержку стране, сообщает CNN Indonesia.

«Мы призываем правительство Индонезии и всех сторонников независимости Палестины в этой стране вмешаться и активизировать международные правовые механизмы и гуманитарное право, чтобы привлечь Израиль к ответственности за продолжающиеся нарушения против гражданского населения Палестины», — говорится в заявлении посольства Палестины в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, главы Индонезии, Малайзии и Брунея выступил с заявлением относительно растущей эскалации насилия на территории Палестины.

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