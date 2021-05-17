Ярославль, , 15:30 — REGNUM В Ярославле земельный участок, переданный мэрией церкви, перешла в собственность частных компаний. Об этом сообщает портал 76.ru.

Вид на Тверицкую набережную в Ярославле

В 2018 году мэрия удовлетворила обращение Ярославской епархии о передачи ей земельного участка площадью более 11 тыс квадратных метров на Тверицкой набережной, 61 а. Ранее на этой земле находились здания муниципальной компании «Ярославские энергетические системы». Перед этим земля была оценена в сумму около 45 млн рублей.

Как выяснил 76.ru, епархия не стала строить на земле ни храм, ни богадельню. Земельный участок перешёл в собственность двум частным организациям: «Локотранс» и «Калужский домостроительный комбинат». Территория уже огорожена строительным забором.

Тверицкая набережная на берегу Волги в Ярославле считается элитным районом. Она расположена напротив исторического центра города. Это не первый случай, когда переданное епархии имущество переходит в частные руки. Так случилось и с частью исторического дома на площади Челюскинцев.

Ярославская епархия отказалась как-либо комментировать эту ситуацию.

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