Екатеринбург, , 15:26 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства трёх человек в сквере Джавахарлала Неру в Екатеринбурге. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Дело завели по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Установлена личность одного из погибших. «Это мужчина, 1987 г.р., зарегистрированный в Пермском крае», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемый — 34-летний житель Туринского района Свердловской области. Проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт, переросший в поножовщину, мог возникнуть у граждан во время совместного употребления спиртных напитков. Убийца оказал сопротивление при задержании, из-за этого полицейским пришлось применить табельное оружие. По данным СКР, характер полученного гражданином ранения уточняется.

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