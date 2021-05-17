Москва, , 15:24 — REGNUM В России темпы роста цен на новостройки замедлились, так как закончился ажиотажный спрос на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

«Рост цен на недвижимость замедлился, так как закончился ажиотажный спрос. В 2021 году мы ожидаем плавного замедления темпов роста цен не только на новостройки, но и на вторичную недвижимость. Рост цен должен быть поддержан ростом доходов населения, а этого пока не происходит», — сказала Школьная.

Кроме того, она отметила, что в будущем можно ждать снижения средней стоимости новостроек.

«Это возможно. В первую очередь коррекция цен будет происходить в крупных агломерациях, где цены были сильно «перегреты». Вполне вероятно, что в таких регионах к концу года девелоперы будут вынуждены использовать скидочные программы для привлечения покупателей. В целом по стране мы не ожидаем слишком резких колебаний цен», — добавила Школьная.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Надежда Седова заявила, что наблюдаемое в РФ замедление темпов роста цен на новостройки произошло из-за насыщения потребительского спроса.

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