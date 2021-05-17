Красногорск, , 15:25 — REGNUM В 2021 году на территории Подмосковья планируется создать порядка 2 тыс. новых рабочих мест в сфере сельского хозяйства. Об этом 17 мая заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на заседании регионального правительства.

По его словам, добиться этого показателя удастся за счет реализации десяти крупных аграрных проектов.

«Они имеют капитализацию в 38 млрд руб. и создадут нам 2069 новых рабочих мест», — отметил Воскресенский.

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