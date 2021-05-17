Москва, , 15:23 — REGNUM Российская сторона не видит поводов для «нагнетания эмоций» вокруг ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом сегодня, 17 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Договорённость достигнута. Я не вижу никаких причин для того, чтобы нагнетать эмоции в этом не рутинном, но спокойно урегулируванном вопросе», — подчеркнул Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что после того, как инцидент произошёл, «азербайджанская сторона делала заявления, объясняя произошедшее недоразумением и, самое главное, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована».

«Никто никогда этим не занимался, и мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе, мы готовы оказывать им в этом содействие, предоставляя и картографический материал, и консультационные услуги», — отметил Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны при этом остались на занятых позициях, а в регион пришли российские миротворцы.