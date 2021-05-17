Токио, , 15:22 — REGNUM Бренд-менеджер популярной японской серии игр Final Fantasy Синдзи Хасимото покинул свой пост. Об этом он рассказал в Twitter 17 мая.

https://twitter.com/shinjihashimot3/status/1394121162381090816

По словам Хасимото, он продолжит работать в Square Enix, но эта работа не будет связана с франшизой Final Fantasy. Ветеран компании продолжит поддерживать команду разработчиков серии «из-за кулис».

Напомним, Final Fantasy — это популярная серия японских ролевых игр. Их разработкой и изданием традиционно занимается компания Square Enix.

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