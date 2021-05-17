Лондон, , 15:31 — REGNUM Компания McLaren представила для выступления на гонке в Монако 22 мая 2021 года спорткар McLaren MCL35M в специальной ливрее в цветах Gulf Oil. Демонстрационное видео со спортивным автомобилем размещено на официальном YouTube-канале компании.

Проект дизайна был разработан дизайнерами McLaren вместе со специалистами компании Gulf Oil и голландской фирмы AkzoNobe. Стоит отметить, что ранее McLaren никогда не выступал с данной ливреей в «Формуле-1», однако похожая раскраска использовалась компанией для машин, участвующих в гонках «24 часа Ле-Мана».

Новую ливрею Gulf Oil также получил дорожный суперкар McLaren 720S. На его покраску ушло 20 часов. Этот автомобиль кроме стильной окраски кузова может похвастаться тормозными суппортами и кромкой колеса, окрашенными в оранжевый цвет.

Ранее стало известно, что новый спорткар McLaren 720S GT3X будет построен на базе стандартной модели McLaren 720 S GT3. Укомплектовано новое авто будет 710-сильным четырёхлитровым бензиновым силовым агрегатом с двумя турбинами.

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