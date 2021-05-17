Всеволожск, Ленинградская область, , 15:20 — REGNUM Всеволожский городской суд Ленинградской области признал виновным в покушении на сбыт наркотиков бывшего заместителя председателя Жилищного комитета САнкт-Петербурга Акима Гашенко. Экс-чиновник приговорен к реальному сроку лишения свободы.

По данным следствия, в конце октября 2019 года Гашенко вместе с двумя сообщниками приобрели наркотическое средство общей массой около 100 грамм, что составляет крупный размер. После этого, имея умысел на незаконный сбыт, они разместили наркотическое средство в багажном отделении автомобиля, на котором выехали на территорию Всеволожского района. В ходе в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками УФСБ России наркотическое средство было обнаружено и изъято из незаконного оборота, в связи с чем умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, сообщники не довели до конца по независящим от них обстоятельствам.

Как сообщает «Фонтанка», решением суда Гашенко признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор одному из сообщников будет вынесен позже

По удивительному стечению обстоятельств, Гашенко, который курировал в Жилищном комитете политику содействия гражданам льготных категорий в улучшении жилищных условий и расселение коммуналок написал заявление об увольнении по собственному желанию за сутки до задержания.

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