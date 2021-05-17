Кишинёв, , 15:22 — REGNUM В Молдавию 17 мая доставили из Германии новую партию гуманитарной помощи для борьбы с пандемией. Об этом сообщает пресс-служба молдавского минздрава.

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По данным министерства, в Молдавию привезли 1,6 млн медицинских перчаток и 300 тыс. защитных масок FFP2. Общая сумма доставленного груза составляет почти €540 тыс. Помощь профинансировали Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Выражаем благодарность за медицинское оборудование, предложенное Германией, Европейским союзом и ВОЗ, стратегическими партнерами в борьбе с инфекцией…, которое будет распределено во все медицинские учреждения страны, а также в приднестровском регионе для защиты здоровья героев первой линии борьбы», — сказал глава минздрава Молдавии Игорь Куров, принимавший гуманитарный груз.

Стоит отметить, что данная партия помощи была предоставлена Молдавии в рамках программы «Солидарность во имя здоровья», которую запустили для стран проекта Восточное партнёрство.

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