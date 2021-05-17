Саранск, , 15:18 — REGNUM

В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

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Мужчина 1934 года рождения был госпитализирован с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением в виде двусторонней полисегментарной вирусноц пневмонии. Лечение затрудняли хронические патологии.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 261 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 мая в регионе выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 557 случаев.