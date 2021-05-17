Красногорск, , 15:20 — REGNUM К 2023 году Подмосковье должно занять лидирующие позиции среди других субъектов РФ по производству ягоды. Об этом 17 мая заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на заседании регионального правительства.

Согласно планам, к этому сроку на долю Подмосковья должна приходиться половина всех произведенных промышленным способом на территории страны ягод.

«Производство промышленной ягоды — это новое направление в сельском хозяйстве Московской области. На данный момент доля нашего производства составляет 7% в Российской Федерации», — сказал Воскресенский.

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