Москва, 17 мая, 2021, 15:20 — ИА Регнум. «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице России 17 мая из-за высоких значений температуры воздуха до + 30… +32 °C. Это 17 мая следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Василий Поленов. Московский дворик. 1878

«Оранжевый — погода опасна», — отмечается в сообщении и уточняется, что при этом существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Также указывается, что предупреждение о сильной жаре с температурой воздуха до + 30… +32 °C действует в Москве до 18:00 17 мая. Кроме того отмечается, что в Москве и Подмосковье до 21:00 17 мая действует предупреждение о сильном ветре, отдельные порывы которого местами будут достигать скорости до 15 м/с.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что в Москве и Подмосковье 17 мая ожидается до 30 градусов тепла.