Москва, , 15:16 — REGNUM Киберспорт сегодня стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и все больше молодежи увлекается этим видом спорта. Об этом заявила депутат Государственной Думы РФ Ольга Павлова («Единая Россия») в рамках онлайн пресс-конференции, посвященной финалу чемпионата России по компьютерному спорту 2021.

В пресс-конференции приняли участие президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) Дмитрий Смит, депутат Государственной Думы РФ Ольга Павлова, министр спорта Челябинской области Максим Соколов и председатель Челябинского областного отделения ФКС России Иван Забирко. Модератором встречи выступил Юрий Кукин.

Ольга Павлова также выразила поддержку ФКС России и правительству Челябинской области в проведении финала чемпионата России по компьютерному спорту 2021. «Компьютерный спорт — это официальный вид спорта. Мы поддерживаем официальные спортивные соревнования, в том числе с большой радостью относимся к чемпионату России по компьютерному спорту, который пройдет в Челябинске», — отметила депутат.

Напомним, что чемпионат России по компьютерному спорту 2021 состоится в Челябинске уже 22 и 23 мая. В рамках его проведения будет представлено шесть дисциплин компьютерного спорта: Dota 2, NHL 21, StarCraft II, Clash Royale, Tekken 7 и DCL — The Game.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван победитель второго отборочного кибертурнира по UFC 4