Москва, , 15:16 — REGNUM Новый банковский сервис для снятия денег с чужих карт через QR, вероятно, можно сравнить с сервисами денежных переводов людям, у которых по какой-то причине нет банковской карты, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

«Новый банковский сервис он может стать вполне популярным и оттянуть на себя часть клиентов традиционных систем переводов вроде Western Union, «Золотой короны» и др.

Преимуществом нового сервиса, вероятно, станет более высокая скорость и более низкая стоимость перевода, поскольку транзакция осуществляется внутри сети одного и того же банка.

Учитывая, что ряд банков уже ввели основанные на QR-кодах сервисы по снятию наличных в банкоматах без карты, технология в целом уже, судя по всему, достаточно отработана.

С освоением нового сервиса пользователями проблем возникнуть не должно. По крайней мере, из того, что пишут, следует, что он будет достаточно простым и понятным.

Единственный, пожалуй, нюанс состоит в том, что далеко не все банкоматы пока поддерживают такую возможность. Но если сервис будет пользоваться популярностью, банки, вероятно, расширят его доступность.

С точки зрения безопасности также каких-то проблем пока не видно, поскольку человек будет сам генерировать QR-код и сам отправлять его нужному адресату.

Нынешние схемы мошенничества с QR-кодами в основном сводятся к подсовыванию человеку «левого» кода, при помощи которого и списываются деньги со счета жертвы», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году российские банки начнут внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты. Для этого нужно будет создать QR-код на получение определенной суммы.

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