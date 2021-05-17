Саратов, , 15:21 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, а также члены регионального правительства отчитались о доходах за 2020 год. Соответствующая информация опубликована пресс-службой правительства области.

Так, глава региона за прошлый год задекларировал доход в размере 4 247 093,34 рублей, в 2019 году — 3 989 826,66 рублей. Его супруга получила годовой доход в размере 212 715,27 рублей, против 202 673,09 рублей в 2020 году. У Валерия Радаева, как и годом ранее, нет собственного жилья. В его пользовании находятся дом площадью 306,2 квадратных метра, земельный участок площадью 1 тыс. квадратных метров и катер «Bolton 22 Skiff». Собственницей всей недвижимости является его супруга.

Вице-губернатор Саратовской области, руководитель аппарата губернатора Игорь Пивоваров задекларировал 4 188 916,35 рублей. Ему принадлежат квартира площадью 49,4 квадратных метра, автомобиль «Mercedes Benz GLK 220 CDI 4Matic» и мотолодка «Crosswind 175». В пользовании еще две квартиры площадью 67,4 и 69,4 квадратных метра, а также гараж. Супруга вице-губернатора за год заработала 263 642,27 рублей.

Председатель правительства Саратовской области, вице-губернатор Роман Бусаргин очитался о доходе в 3 286 259,81 рублей. Он владеет двумя земельными участками под индивидуальное строительство (600 и 988 квадратных метров), двумя домами (41 и 291 квадратный метр), мотовездеходом и бортовым прицепом. Супруга Бусаргина за год задекларировала 924 079,75 рублей. На нее оформлено нежилое помещение площадью 56,8 квадратных метра, доли в двух квартирах.

Самым богатым министром стал глава минздрава Саратовской области Олег Костин, его доход за прошлый год превысил 10 млн рублей, супруга чиновника задекларировала доход в размере свыше 4,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в 2020 году составили около 3,503 млн рублей. По сравнению с предыдущим отчетным периодом они стали ниже на 30%. Напомним, в 2019 году глава края отчитался о заработанных 5,058 млн рублей.

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