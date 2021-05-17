Белгород, , 15:21 — REGNUM В Белгородской области 17 мая выявлено 60 новых носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 12 пациентов, подтверждена смерть от осложнений при коронавирусе у двух пенсионерок. На вакцинацию от COVID-19 поданы 1019 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области зарегистрировано 37 930 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 33 456 человек. Продолжают лечение в стационарах 948 пациентов, в том числе 31 подключён к аппаратам ИВЛ. Получают амбулаторную помощь 2860 человек, на самоизоляции находятся 10 158 жителей. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 666 пациентов белгородских больниц

На вакцинацию от COVID-19 записались 256 269 человек. Уже 190 436 добровольца завершили иммунизацию.