Москва, , 15:17 — REGNUM Блогер Андрей Петров рассказал подписчикам, что из-за травли в социальных сетях его стали посещать суицидальные мысли. Об этом он сообщил в историях своего Instagram-аккаунта.

«Писали не только мне «сдохни», писали моим родителям то же самое, писали моим друзьям. Это были прямые угрозы жизни мне и моим близким», — поделился блогер. Также Андрей Петров признался: «За последнюю неделю я испытал столько негатива… Вчера у меня возникли суицидальные мысли».

ИА REGNUM напоминает, что причиной травли блогера стали его слова относительно трагедии в Казани. Тогда Петрова публично осудили продюсеры Максим Фадеев и Иосиф Пригожин.

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