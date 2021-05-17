Саранск, , 15:14 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 17 мая выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 557 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 16 человек, всего с начала пандемии выздоровели 18 384 жителя Мордовии. 261 человек скончался от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки от COVID-19 скончался один житель республики, накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 16 мая в инфекционных стационарах республики лечение получали 486 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1948 человек.