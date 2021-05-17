Минск, , 15:13 — REGNUM В Белоруссии выявлен видоизменённый вариант коронавируса SARS-CoV-2, влияющий на распространение COVID-19. Об этом в интервью белоруской государственной газете «Республика» завил заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Анатолий Красько.

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«Есть и британский вариант, и внутреннее распространение тех штаммов, которые были завезены раньше. Присутствует слегка видоизмененный вариант местного происхождения, который адаптируется к нашей популяции. Индийский еще не находили», — сообщил он.

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Характеризуя белорусский штамм, представитель РНПЦ сказал: «Он менее агрессивен по сравнению с индийским. Пока мы еще на предыдущей стадии распространения вируса. Не исключено, что в нашей популяции тоже может возникнуть очень эффективный вирус, который будет уклоняться от иммунного ответа. Конечно, в странах, где плотность населения выше, вероятность такой ситуации больше. Поэтому значительная часть эффективно распространяющихся респираторных инфекций приходит оттуда, где огромное скопление населения, животных, птиц, которые могут между собой обмениваться вариантами».

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