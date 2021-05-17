Омск, , 15:13 — REGNUM В Омской области 18 мая местами ожидаются дожди разной интенсивности, грозы. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Исаак Левитан. Перед грозой. 1890

Возможен град. Также ожидается шквалистое усиление северо-западного ветра до 20 м/с. 19 мая в регионе прогнозируется похолодание.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Томской области предупредили о непогоде.

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