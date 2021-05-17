Уфа, , 15:16 — REGNUM Четыре случая заражения геморрагической лихорадкой зафиксировали за прошедшую неделю в Башкирии. Об этом 17 мая сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак.

«В этом году мы видим большое количество грызунов и обращаем на это внимание всех граждан», — сообщила Казак.

Она отметила, что каждый год жителям и предпринимателям разъясняется о необходимости проведения дератизационных мероприятий.

Казак отметила, что с каждой неделей в регионе все больше жителей обращаются по поводу присасывания клещей: в медорганизации Башкирии обратились 1815 человек, которые пострадали от укусов клещей.

«Проведенные исследования показали инфицированность клещей клещевым вирусным энцефалитом 0,5% процента, клещевым боррелиозом — 18,8%. То есть клещи в основном заражены боррелиями, которые вызывают болезнь Лайма у человека», — сказала Анна Казак.

Он уточнила, что в республике на текущий момент заболеваемость болезнью Лайма и клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрирована. В регионе специалисты обработали от клещей порядка 1,7 тысяч га.