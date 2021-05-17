Киев, 17 мая, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Лидер фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который находится под домашним арестом и подозревается в государственной измене, продолжает быть народным депутатом Рады, заявил на брифинге 17 мая глава парламента Украины Дмитрий Разумков.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Спикер Рады напомнил, что аналогичная ситуация сложилась в свое время с Надеждой Савченко.

«Она находилась в тюрьме, но продолжала быть народным депутатом Украины. Медведчук находится под домашним арестом, и в зале Верховной рады работать не сможет. Но все остальные свои полномочия он может выполнять, если суд ему это не запретит», — сказал Разумков.

Глава парламента затруднился объяснить прессе, будет ли Медведчук, с учемто выдвинутых в его адрес обвинений, продолжать работу в комитете Рады по вопросам прав человека, «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», национальных меньшинств и межнациональных отношений.

ИА REGNUM напоминает, что 11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и еще одному депутату «ОПЗЖ» Тарасу Козаку в государственной измене по трем различным эпизодам. 13 мая Печерский районный суд Киева избрал политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.