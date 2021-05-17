Москва, , 15:09 — REGNUM Завершился второй квалификационный турнир проекта «Московский киберспорт» по игре UFC 4. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

Победителем турнира стал Родион «NG-Kamma_pulya» Васильев. За победу он получил 12,5 тыс. рублей и право выступить в финальной онлайн-квалификации.

Второе и третья место в турнире заняли Руслан «caged» Аджоев и Ахмат «unbroken_mvp» Халилов. За победу они получили 7,5 и 5 тыс. рублей соответственно.

Третий квалификационный турнир по UFC 4 пройдёт 13 июня 2021 года. Всего ожидается семь отборочных соревнований.

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