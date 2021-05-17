Москва, , 15:25 — REGNUM Чехия с позором расхлебываёт историю со взрывами в деревне Врбетице, и разбирательство вряд ли приведёт к конкретным результатам. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 17 мая на пресс-конференции после переговоров со своим коллегой из Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом.

«Вы видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем все эти годы занимались следственные органы», — сказал Лавров.

Он добавил, что в Чехии путаются в показаниях и постоянно выдвигают новые версии. Однако стоило сначала разобраться, а не выгонять российских дипломатов. По тому, как ведётся следствие, можно предположить, что «едва ли оно закончится каким-то конкретным результатом».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Чехия обвинила российскую сторону во взрывах во Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 сотрудников российского посольства, в ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов и заявила об абсурдности и надуманности обвинений.

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