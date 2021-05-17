Иерусалим, 17 мая 2021, 15:06 — REGNUM Армия обороны Израиля ликвидировала командира одного из подразделений организации «Исламский джихад» Хасама Абу Харбида. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба армии.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»
«Истребители ИСА и ЦАХАЛа нанесли удар по Хасаму Абу Харбиду, командиру Северного дивизиона «Исламского джихада», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что Абу Харбид руководил ракетными пусками и ударами по территории Израиля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армии обороны Израиля заявили, что за время обострения конфликта между Палестиной и Израилем с 10 мая из сектора Газа по израильской территории было выпущено 3150 ракет. Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватывает около 90% ракет.